Melissa Satta, su Instagram l’allusione a un tradimento del marito?

ROMA - Da tempo circolano voci su una presunta crisi tra Melissa Satta e il marito Kevin Prince Boateng. I due, coppia molto social in tempi “di pace”, non postano video o fotografie insieme sui rispettivi account Instagram da mesi, praticamente dal primo lockdown della scorsa primavera.

Un indizio che ha alimentato le indiscrezioni lanciate da diversi portali web specializzati in gossip circa una separazione della coppia, sposata dal 2016. Tali indiscrezioni sono state rilanciate da un post e soprattutto da un commento allo stesso post fatto dalla Satta.

La showgirl ha pubblicato alcune immagini dell’albero di Natale realizzato insieme al figlio Maddox, insieme al quale ha recentemente vissuto l’esperienza della positività al coronavirus. Nessuna traccia di Boateng nelle foto, ma questa non è una novità.

A fare notizia è la risposta di Melissa a una foto in cui la showgirl indossa un cerchietto da renna, con tanto di corna: «Ottimo accessorio, ti donano», il commento di un follower. Spiazzante la risposta di Melissa: l’ex velina infatti pubblica semplicemente un emoticon con una faccina che ride. «Autoironica», insiste il follower mentre la Satta non aggiunge altro.

«Nel caso non capiamo come sia possibile... Ma dico io, ma come?», conclude un altro fan. Dal botta e risposta, dunque, viene fuori un’allusione a un presunto tradimento da parte di Boateng, ma nei commenti successivi la Satta non chiarisce né smentisce il significato di quell’emoticon.

Il dubbio rimane, la showgirl potrebbe aver semplicemente riso per l’insinuazione del follower, ma perché non chiarire il tutto in un commento successivo?