Melissa Satta: «Altro che influenza, il Covid mi ha trasformata»

MILANO - Il Covid-19 non è una normale influenza e può fare davvero paura. È questo il messaggio che Melissa Satta lancia dopo essere guarita da una malattia che l’ha spaventata e trasformata fisicamente, come raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. Le prime ore con il Covid-19 non facevano pensare a grossi problemi, e invece…

«Mi sembrava incredibile perché la mattina mi ero allenata in modo molto intenso ed ero carica di energia. Poi, lunedì notte, la febbre è salita a 39 - ha raccontato la showgirl -. Ero talmente stanca che per una settimana non mi sono alzata dal letto, per non rischiare di svenire: subito dopo è arrivato il bruciore al petto e la tosse. Non è stata una semplice influenza come molti dicono». Tra i momenti più difficili, quelli dell’isolamento casalingo e l’allontanamento dal figlio Maddox. «Appena ho scoperto di essere positiva mi sono isolata in camera mia - ha detto l’ex Velina -, ma Maddox non riusciva ad accettarlo e mi diceva: ‘mamma anche io voglio il Covid, non voglio stare lontano da te’. Dopo due giorni anche lui è risultato positivo e abbiamo passato il resto del tempo insieme, aiutati da una persona che ci dà solitamente una mano in casa».

Durante i giorni della malattia, la Satta ha visto il suo corpo cambiare. «Non è una banale influenza - ha concluso la showgirl -. Ho perso tre chili e ho visto il mio aspetto trasformarsi giorno dopo giorno. Anche per questo ho avuto subito voglia di andare dal mio parrucchiere per riavere un aspetto decente».