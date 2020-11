Rita Pavone vs Anna Tatangelo, che scintille in tv

MILANO - Rita Pavone e Anna Tatangelo, oltre che una buona dose di talento, hanno in comune anche una personalità spiccata. Era dunque naturale che mettendole nello stesso programma - “All Together Now”, targato Mediaset - prima o poi sarebbero arrivate scintille tra le due. È capitato commentando la situazione di alcuni concorrenti, il duo Gli Amabili, a cui la Pavone consigliava di fare carriera separandosi e che invece la Tatangelo preferirebbe vedere ancora insieme.

Di fronte all’opinione di Anna, la Pavone s’è lasciata scappare una battuta che ha creato un po’ di tensione in studio. «Senti parlo alla persona sbagliata - ha dichiarato l’ex Giamburrasca -, perché anche tu cantavi in coppia». Chiaro il riferimento a Gigi D’Alessio, ex compagno della Tatangelo. Apriti cielo. Immediatamente la bella Anna ha voluto sottolineare che la sua carriera e la sua vita privata sono procedute per anni in maniera del tutto separata. «Allora Rita, adesso ti rispondo per bene. Con tutto il rispetto per il mio ex compagno ognuno ha la sua carriera», ha detto la Tatangelo, che ha poi continuato sottolineando che insieme a Gigi D’Alessio ha composto e cantato una sola canzone e che dopo decenni di carriera entrambi sono ancora in attività, ognuno per conto suo.

Infine, sulla vita privata, la Tatangelo ha chiesto l’aiuto di Francesco Renga, altro giudice del programma, che ha lasciato l’attrice Ambra Angiolini dopo 11 anni e due figli: «Per la separazione nel lato privato sono l’ultima che può parlare, ma qui penso un po’ tutti», ha detto la Tatangelo.