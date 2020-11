Gregoraci e la proposta di Briatore: «Mi ha detto ‘ti amo’»

ROMA - La notizia era succosa e gli autori del Grande Fratello Vip non potevano non approfittarne. Domenica Elisabetta Gregoraci si era lasciata scappare una rivelazione bomba, ovvero che nel marzo scorso, durante il lockdown, l’ex marito Flavio Briatore aveva chiesto di risposarla, ottenendo da lei un rifiuto. Alfonso Signorini, esperto di gossip e conduttore del programma Mediaset, s’è tuffato sulla notizia alla prima occasione, chiedendo spiegazioni alla Gregoraci. «Abbiamo passato il lockdown insieme - ha raccontato la showgirl calabrese - ed è stato come tornare ai vecchi tempi. Un giorno mi ha guardato e mi ha detto: ‘Ti amo ancora e dovremmo risposarci’. Mi è scappato ma è una cosa bella. Io non ho risposto».

La Gregoraci non ha detto sì, ma a Signorini ha spiegato che Briatore rappresenta ancora una parte importante della sua vita. «Lui per me è una persona troppo importante - ha detto Elisabetta -. È quasi come se non ci fossimo mai separati. Siamo anomali come persone separate perché passiamo ancora molto tempo insieme, a volte anche troppo perché non riusciremo mai ad andare avanti se facciamo così. Con lui e Nathan mi considero ancora una famiglia». L’idea, però, resta quella di non accettare la proposta di Briatore.

«Alla sua proposta non ho risposto... Ma penso non potrà esserci un futuro come coppia, non siamo riusciti a risolvere delle cose che dopo 13 anni ci hanno portato alla rottura. Ci sono tante cose che non siamo riusciti a risolvere e ho paura di far peggio. Le colpe sono di entrambi».