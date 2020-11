Gregoraci choc: «A marzo Briatore mi ha chiesto di risposarlo»

ROMA - Chissà cosa ne pensa Flavio Briatore dell’ultima rivelazione choc fatta in tv dall’ex moglie Elisabetta Gregoraci… La showgirl sta approfittando della sua partecipazione al Grande Fratello Vip per conquistare a ripetizione i titoli dei siti e dei giornali di gossip battendo più o meno sempre sullo stesso tasto: la sua relazione, ormai terminata, con il celebre imprenditore.

Briatore, dal canto suo, aveva chiesto all’ex moglie, in una lettera aperta, di mollare un po’ la presa e non rivelare in pubblico le loro questioni private: appello inascoltato, almeno a giudicare da quanto accaduto in una delle ultime puntate dello show. Parlando con un’altra concorrente - l’influencer Giulia Salemi - la Gregoraci ha sganciato una vera e propria bomba affermando di aver ricevuto una proposta di (nuovo) matrimonio da parte di Briatore.

«Mi ha richiesto di sposarlo», ha detto la Gregoraci, precisando che la proposta è arrivata a marzo scorso, durante il lockdown. Elisabetta ha spiegato di aver detto no al nuovo assalto di Briatore, il cui riavvicinamento all’ex moglie durante il periodo del lockdown era stato notato dagli esperti di gossip. Nessuno, però, immaginava che l’imprenditore fosse arrivato a chiedere alla Gregoraci di risposarlo.