Simona Ventura fa la dichiarazione a Giovanni Terzi sul web

La pandemia di Covid-19 li ha obbligati a rinviare il matrimonio che avevano pensato di tenere entro il 2020, ma questo imprevisto non ha di certo intaccato l’amore tra Simona Ventura e Giovanni Terzi.

La conduttrice e il giornalista, anzi, hanno dato pubblico sfoggio dei propri sentimenti in uno scambio di messaggi social ad alto contenuto di zucchero in occasione del loro secondo anniversario. A iniziare è la Ventura, che pubblica sul suo profilo Instagram un’immagine in cui appare vicino a Terzi, fronte contro fronte e mani nelle mani. «Insieme siamo imbattibili», scrive SuperSimo che poi spiega perché Terzi le ha cambiato la vita.

«Oggi, in questo anniversario che solo noi conosciamo, volevo ringraziarti per tutta la serenità, l’appoggio, la fiducia e l’amore in cui hai inondato me e la (a volte impegnativa) famiglia. Insieme siamo una forza, complementari e imbattibili. E infatti 'noi uno' è il nostro motto. Sono sempre più convinta che qualunque sia l’ostacolo che dobbiamo superare, insieme ce la faremo. I love you».

Parole al miele per il compagno, che replica con frasi dello stesso tono. «Quanto sei bella Simona Ventura - scrive Terzi - Ma la tua bellezza vera è quella del tuo cuore, quella invisibile che però regali a chi ami. Sono fortunato amore mio ad averti al mio fianco oggi ancor di più di quando abbiamo incominciato ad amarci. Ti amo».