Alessia Marcuzzi, l’acrobazia di compleanno fa impazzire il web

ROMA - Quarantotto anni e non sentirli, come rendere questo concetto in uno scatto da pubblicare su Instagram? Facile, mettendosi… a testa in giù. Questa la soluzione scelta da Alessia Marcuzzi, che in occasione del suo compleanno ha postato sul suo account un’immagine molto particolare: la presentatrice si è fatta immortalare mentre fa una verticale, vicino alla porta-finestra di casa.

Body bianco e gambe nude che puntano verso l’alto, la Marcuzzi dà l’immagine di una ragazzina che non ha alcuna paura del tempo che passa. «48», semplicemente, la didascalia che accompagna la foto. Una dimostrazione di abilità e di coraggio, quella della presentatrice Mediaset, che naturalmente ha fatto impazzire i fedelissimi follower: oltre 120mila i like raccolti in poche ora, centinaia i commenti, anche da colleghi del mondo dello spettacolo.

«Auguri super Alessia», scrive ad esempio l’attrice Miriam Leone. «Auguri piccola mia», aggiunge Mara Venier, mentre la cantante Levante scherza: «Ma in che senso 48? Ti stai sbagliando, sono 38, per forza». «Che gran faiga…», commenta una follower con un termine decisamente più colorito. Infine il sentito augurio di Sandra Milo: «E non averli... E non sentirli... Gioia, amore, felicità, successo, salute e chi più ne ha più ne metta! Che la vita ti sorrida sempre».