Pellegrini: «Fantasie sulla maternità, dipende tutto dalle Olimpiadi»

MILANO - Il coronavirus ha inciso in maniera davvero importante sulla vita di Federica Pellegrini. Per una nuotatrice di 32 anni, rinviare di un anno l’ultima partecipazione alle Olimpiadi non è affatto uno scherzo, soprattutto se, una volta chiusa la carriera olimpica, si hanno grandi sogni riguardanti la propria vita privata. La nuotatrice ne ha parlato in un’intervista a Repubblica, spiegando come stia aspettando la scelta definitiva del Cio circa lo svolgimento dei Giochi Olimpici di Tokyo - rinviati dal 2020 al 2021 proprio a causa della pandemia - per prendere un’importante decisione «da donna».

«Un figlio? Ci penserò quando ci dicono se faremo o no le Olimpiadi», ha detto la Pellegrini, che però ha poi ammesso di aver pensato più volte all’idea di diventare una madre. ZLa fantasia me la sono fatta un sacco di volte di diventare mamma, ma io sono una che quando prende una decisione cerco di portarla avanti. Mi sono data fino ad agosto di tempo, poi deciderò altro», ha detto la Pellegrini. Altre sportive, invece, hanno già deciso di rinunciare a Tokyo per una gravidanza. È il caso di Elisa Di Francisca, straordinaria schermitrice che ha abbandonato lo sport dopo il rinvio dei Giochi nipponici. «Devo dire che lei, come Tania Cagnotto, da mamme erano già un po' indecise dall'inizio, quindi capisco bene che vivendo di nuovo questa incertezza si sia detta che non voleva di nuovo perdere del tempo su una decisione come quella di un secondo figlio. Da donna ha fatto bene», il commento della Pellegrini.

La nuotatrice, ultimamente, è venuta allo scoperto circa la sua relazione con l’allenatore Matteo Giunta. I due si sono fatti vedere mano nella mano in pubblico, rendendo ufficiale una storia che da tempo si sospettava andasse avanti. Che prima di un bebè arrivino le nozze? In fondo per dire sì sull’altare non bisogna attendere il Cio…