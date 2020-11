Emanuela Folliero, ex di Stefano D’Orazio: «Il nostro filo mai spezzato»

ROMA - Prima innamorati, poi grandi amici. Così Emanuela Folliero ha raccontato il suo rapporto con Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh scomparso pochi giorni fa dopo aver contratto il coronavirus. La Folliero ha parlato al Corriere della Sera, rivelando un episodio che lei definisce «incredibile» accaduto il giorno prima della morte del musicista. «Stavo sistemando un armadio - ha raccontato la Folliero, 55 anni - e ho trovato una scatoletta con dentro regalini del battesimo di mio figlio, tra cui una catenina con un ciondolo con i segni zodiacali e scritto ‘Ad Andrea, tuo Stefano’. Una catenina che non vedevo da 12 anni. Ho avuto un brivido. A Stefano piaceva tanto mio figlio Andrea».

La Folliero ha spiegato di non esser riuscita a recarsi a Roma per il funerale, ma di aver svolto una sorta di sua personale cerimonia parallela in una chiesa di Milano: «Ho mandato una corona di fiori a nome mio, di mio marito e di mio figlio e oggi alle 15.30 sono andata in chiesa e col pensiero sono stata li con loro e ho detto la mia preghiera personale». Quanto al rapporto con D’Orazio, la Folliero ha raccontato che dopo essere stati insieme i due sono stati capaci di diventare «soprattutto amici. Davvero in fin dei conti la nostra storia è durata solo due anni e mezzo, quindi quello che ha contato di più è stata l’amicizia, la complicità, l’allegria. Un filo che non si è mai spezzato».

Nessuna gelosia per Tiziana D’Orazio, la moglie del musicista, né viceversa: «È una cara amica e ci siamo piaciute subito quando ci siamo conosciute. Ci siamo scritte in questi giorni, è una donna distrutta». E sul marito, Giuseppe Oricci, ha detto che «era amicissimo di Stefano e io sono legatissima a Titti. Era assolutamente chiaro che tra noi c’era solo affetto e nulla più».