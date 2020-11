Una giovane modella nella vita di Salmo

MILANO - Salmo non è più single. Uno dei rapper più apprezzati nel mondo della musica italiana avrebbe intrapreso una nuova relazione sentimentale dopo aver chiuso in maniera definitiva quella con la sua fidanzata storica Greta Menardo. La nuova ragazza di Salmo si chiama Sara Barbieri, una giovane modella con cui l’artista starebbe trascorrendo il lockdown scattato a Milano: da quanto si vede sui loro profili Instagram, Salmo e Sara starebbero vivendo insieme, nello stesso appartamento.

Una novità importante per il rapper, da sempre molto riservato riguardo alla sua vita privata. La relazione con la Barbieri chiuderebbe in maniera definitiva il precedente capitolo sentimentale della vita di Salmo, dopo che nel mese di ottobre si era pensato a un possibile riavvicinamento del rapper con la ex Greta Menardo. L’auto dell’artista venne infatti notata nel parcheggio dell’ospedale in cui la Menardo si era recata per sottoporsi a un intervento al braccio, causato da un infortunio in kitesurf rimediato nello scorso febbraio.

Quella di Salmo era però una semplice visita di cortesia, dato che anche la Menardo ha iniziato una nuova storia d’amore, nonché un gesto di distensione dopo alcune scaramucce sui social seguite alla fine della loro relazione.