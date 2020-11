Elisabetta Gregoraci: «Per Briatore sono ancora sua»

ROMA - Qualche settimana fa Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello ed esperto di gossip, aveva sganciato una vera bomba su Elisabetta Gregoraci, rivelando la presenza di un contratto post-matrimoniale tra la showgirl calabrese e il suo ex marito Flavio Briatore: in base all’accordo, la Gregoraci non deve farsi vedere sui giornali o sui media che si occupano di gossip in compagnia di altri uomini, pena sanzioni pecuniarie salatissime. Fino a oggi nessuna conferma o smentita a riguardo era arrivata da parte degli interessati, ma un dialogo tra la Gregoraci e un’altra concorrente del Grande Fratello - Giulia Salemi - pare confermare almeno in parte la notizia lanciata da Signorini.

Quando la Salemi le domanda se fosse libera di frequentare chi le pare, la Gregoraci risponde con una risata nervosa. «Ok, è una risata isterica, capisco», commenta la Salemi. E la Gregoraci: «Cambiamo domanda». Poi, però, è lei a tornare sull’argomento. «Sono tre anni… Mi hai mai visto con qualcuno?», domanda la showgirl riferendosi alla separazione da Briatore, avvenuta nel 2017. «Paparazzata ti ho visto, sì», la risposta della Salemi. Ma la Gregoraci precisa: «Uno solo con cui sono stata fidanzata due anni (l’imprenditore Francesco Bettuzzi, ndr), ma è finita malissimo quindi figurati…».

Poi la Gregoraci cita Briatore, pur non facendo il suo nome per intero e limitandosi alle iniziali. «F.B. è molto possessivo. Per lui sono sua…». Nonostante la possessività di Briatore, la Gregoraci definisce buoni i rapporti con il suo ex. «Sai siamo stati insieme per 12 anni, ero una ragazzina, lui per me è la famiglia». Una famiglia che, terminato il matrimonio, potrebbe ancora basarsi su un contratto…