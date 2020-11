Lory Del Santo: «Quella volta con Trump in ascensore…»

ROMA - Tra i suoi pretendenti, a quanto pare, Lory Del Santo avrebbe avuto anche il presidente (uscente) degli Stati Uniti d’America Donald Trump. A svelare il tentativo di “abbordaggio” da parte di The Donald è stata la stessa Del Santo durante la trasmissione radiofonica di Rai Radio 1 “Un giorno da pecora”. La Del Santo ha raccontato di aver incontrato Trump, allora solo un importante imprenditore, quando viveva a New York, nell’ascensore dell’edificio in cui entrambi avevano un’abitazione: la cabina, dotata di ascensorista, portava gli inquilini direttamente al loro appartamento.

Quel giorno, però, l’addetto all’ascensore era assente… «Vado in ascensore e questa persona non c’è - ha detto la Del Santo -, e in quel momento entra Donald Trump, ai tempi già famosissimo. Io sono entrata in confusione, non mi pareva possibile aver incontrato così Trump e mi sono dimenticata di premere il bottone per arrivare il mio appartamento. Così lui mi ha anticipato e ha premuto quello per andare a casa sua». Da vecchio volpone, Trump avrebbe approfittato della situazione per provarci con la Del Santo. 'Signorina, dove sta andando?’, mi disse Trump ‘Questo è l’ultimo piano, o scende qui o non ho capito dove debba andare’. Io gli ho chiesto scusa, abbiamo iniziato a parlare e mi ha chiesto se volevo visitare casa sua», ha continuato la Del Santo.

In un’altra occasione, qualche tempo fa, l’ex attrice oggi regista aveva raccontato di essere andata anche a cena con Trump, che appariva interessato a proseguire la serata altrove... «Ma alla fine io non me la sono sentita, il giorno dopo dovevo partire…e sono andata a casa», spiegò la Del Santo paventando poi l’ipotesi che, nel caso fosse rimasta, sarebbe magari successivamente diventata la first lady.