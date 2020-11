Tiziano Ferro: «La voglia di un figlio è forte»

LOS ANGELES - Se non fosse arrivata la pandemia di coronavirus, forse oggi Tiziano Ferro sarebbe già un papà. Lo fa intendere lo stesso cantante, che intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato come la sua voglia di avere un figlio, condivisa anche dal marito Victor Allen, sia diventata sempre più forte negli ultimi mesi.

«Un figlio? Non ti nascondo che è un'idea che c’è, un desiderio forte. Ma il lockdown l’ha messa momentaneamente in pausa», ha dichiarato Tiziano, spiegando che il lungo lockdown della California - il cantante fa base con il marito a Los Angeles - ha rallentato molti piani della coppia, non solo quelli relativi al diventare genitori.

Tiziano e Victor, infatti, stanno anche cercando una nuova abitazione. «Sto bene a casa mia - ha aggiunto il cantante -, in realtà io e Victor stiamo cercandone un’altra, ma con il lockdown, che qui in California va avanti da marzo, è difficile. Pensa che hanno appena riaperto i parrucchieri dopo un sacco di tempo. Ma ancora non puoi andare a vedere le case, quindi per ora restiamo qui». L’artista è poi tornato sui suoi problemi con l’alcol, denunciati nel documentario “Ferro” trasmesso da Amazon Prime: nel film Tiziano confessava di essere stato un alcolista per lungo tempo e di aver anche rischiato la vita.

«La verità è che tu non ‘sei stato’ un alcolista, tu sei un alcolista, anche quando hai conquistato la sobrietà», ha precisato il cantante, che ha chiarito come parlare agli altri, confessare il suo problema, sia stato il primo passo per uscirne. «Il grado della gravità del tuo disagio, qualunque sia il problema legato alla tua sfera personale (ansia, fame bulimica, alcol, gioco, droga, eccetera), è pari alla segretezza, per cui più eviti di parlarne e più sprofondi. Bisogna uscire dal segreto, l’ho scoperto col coming out, una cosa che ho fatto per me, per stare bene io».