Irama verso le nozze con la sua Victoria

ROMA - Il flirt estivo attribuito a Irama con la showgirl Caroline Donzella è stato poi smentito, pare che i due si siano incontrati solo per motivi di lavoro. La verità, secondo quanto riportato dal settimanale DiPiù, è che il cantante è sempre più innamorato della sua Victoria, al secolo Victoria Stella Doritou, 23enne greca con cui Irama potrebbe presto convolare a nozze.

L’artista e la modella stanno insieme dal 2019 e pare che durante il lockdown il loro rapporto sia divenuto ancora più forte: qualche mese fa Irama - vero nome Filippo Maria Fanti - si è anche recato in Grecia per conoscere la madre di Victoria e proprio in quella occasione i due avrebbero iniziato a parlare di matrimonio. Incontratisi a Parigi nei primi mesi del 2019, Irama e Victoria ora convivono a Milano e anche a causa della pandemia hanno finito per legarsi sempre di più l’uno all’altro: la cancellazione di diversi impegni di lavoro ha portato entrambi a trascorrere molto più tempo in casa, insieme al partner, e questo pare abbia fatto assai bene alla coppia.

A riferirlo è una fonte vicino a Irama, che a DiPiù ha spiegato come la parola matrimonio non sia tabù per i due innamorati: «Irama è cambiato da quando nella sua vita è entrata Victoria Stella. Le voci di matrimonio sono sempre più insistenti», ha dichiarato la fonte del settimanale.