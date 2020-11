Michelle Hunziker: «Io e Tomaso, matrimonio tra alti e bassi»

MILANO - Anche quelle che sembrano autentiche favole d’amore celano piccoli momenti di crisi. Lo dimostra quanto dichiarato da Michelle Hunziker, che ha parlato delle difficoltà del suo matrimonio con Tomaso Trussardi mentre era ospite della trasmissione Verissimo. Interrogata sul suo rapporto col marito, la bionda Michelle ha messo da parte la diplomazia e ha scelto di essere sincera, come sempre. «A che punto siamo dopo sei anni di matrimonio? Non ho ancora avuto tempo di fare un bilancio! La grande sfida è cercare di farcela, di camminare con mio marito fino alla fine dei miei giorni. Ci sono ‘up and down’ per tutti!».

Alti e bassi, dunque, anche se sui social la coppia appare sempre sorridente e in perfetta sintonia, spesso insieme alle figlie Sole e Celeste. Subito dopo, però, la Hunziker ha spiegato che per lei e Tomaso le difficoltà fanno parte del matrimonio. «Ora penseranno a casa: siamo in crisi! - ha aggiunto la presentatrice - No, non siamo in crisi, ma non è facile per nessuno. Vale la pena fare di tutto per cercare di far funzionare un matrimonio». Secondo la Hunziker negli ultimi tempi riuscire le persone si mostrano molto intransigenti verso il partner, finendo per far naufragare i rapporti di coppia. «In questa epoca abbiamo una grande resilienza nel lavoro e invece spesso scappiamo in amore. Per me è diventata la più grande sfida della mia vita».

Infine, la Hunziker ha anche parlato del rapporto con la figlia Aurora, nata dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti e spesso bersaglio dei media. «Siamo cresciute insieme. Ha avuto sempre questo confronto con me, già da ragazzina. Aveva 13-14 anni, le facevano le foto e scrivevano: ‘La figlia della Hunziker è piena di cellulite’. Ho cercato di proteggerla ma questa cosa l'ha traumatizzata molto. Da lì fino a poco tempo fa non è più venuta in spiaggia in costume con me. Adesso fa sport, è più sicura di sé. Aurora ha dimostrato molto coraggio a mostrarsi sui social al naturale, in quella foto senza filtri».