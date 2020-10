La confessione della Loren: “Il Covid? Ho paura di tutto”

GINEVRA - Dopo 7 anni di assenza dalle scene, Sophia Loren è tornata a recitare. L’ha fatto nel film “La vita davanti a sé”, firmato dal figlio Edoardo Ponti e in streaming a novembre su Netflix. Nella conferenza stampa di presentazione, avvenuta in streaming dalla sua casa di Ginevra, la grande attrice italiana - sempre molto riservata - ha concesso ai giornalisti anche qualche parola sul coronavirus e sul modo in cui ha affrontato l’epidemia.

«Come mi comporto rispetto al Covid? È una cosa difficile da dire - ha dichiarato la Loren -. Io, dovete sapere, ho paura di tutto e così sono per seguire le leggi». Attenta a distanziamento e uso della mascherina, la Loren ha però confessato di soffrire molto l’isolamento. «Sto sempre attenta, rispetto le indicazioni delle autorità, anche se bisogna dire che i contatti sono importanti e mi mancano», ha detto la Loren mentre stringeva la mano del figlio, avuto nel 1973 dal matrimonio con il celebre produttore cinematografico Carlo Ponti.

Nella conferenza stampa la Loren ha spiegato di non aver rimpianti nella sua carriera, eccetto uno. «Tanti anni fa un grande regista come Luchino Visconti mi aveva proposto d'interpretare la monaca di Monza, ma poi non se ne è fatto più nulla e non mi ricordo neppure perché. Peccato, era un personaggio che amavo molto».