Chiara Ferragni, il pancino cresce e fa impazzire i fan

MILANO - La gravidanza di Chiara Ferragni procede serenamente e l’influencer sembra godersela davvero a pieno, almeno a giudicare dalle foto che lei stessa ha postato sul suo profilo Instagram. Tra le immagini che più hanno riscosso l'attenzione dei follower quella in cui la bionda metà dei Ferragnez appare in topless, con i seni coperti da una mano, mentre sta di profilo di fronte allo specchio: uno scatto a metà tra il sensuale e il tenero, dato che l’immagine mostra in maniera chiara il pancino sempre più prominente di Chiara.

La foto ha fatto impazzire i fan, che nei commenti hanno dimostrato tutto il loro affetto per la propria beniamina. «In questa foto sei così dolce e bella allo stesso tempo! Che meraviglia», scrive a Chiara una follower. «Hai comunque sempre meno pancia di me, dopo aver mangiato da mia nonna», ironizza un altro fan. Non mancano, naturalmente, le critiche: «Sei un madre, copriti!», scrive una follower; «Ma tuo marito ti permette di farti le foto così ? Ma stiamo scherzando?», si domanda un altro. Ma per ogni commento negativo ci sono decine di repliche.

«È una cosa normale essere nudi - scrive una fan della Ferragni -, poi è una cosa bella questa, Chiara ha messo una foto dove fa vedere la pancia. Ti sembra che abbiamo fatto vedere qualcosa? bah poi anche se fosse fatti suoi!».