L’Argentero casalingo: «Bravo a cucinare e sbrigare le faccende»

ROMA - Dal successo in tv al nuovo ruolo di padre. È un momento davvero particolare e fortunato per Luca Argentero, affascinante attore che sta ottenendo un grande riscontro di pubblico con la sua ultima serie tv girata per la Rai, “Doc - Nelle tue mani”, premiata da ascolti altissimi in Italia.

Ma la felicità di Argentero, come confessato dallo stesso attore in un’intervista a Oggi, deriva soprattutto dalla vita privata e dalla sua nuova condizione di padre: lo scorso 20 maggio è nata Nina Speranza, figlia della relazione con l’attrice e modella Cristina Marino. Innamoratissimo della piccola Nina, oltre che naturalmente della sua compagna, Argentero racconta di aver scoperto le piccole gioie della vita familiare. E anche di aver imparato a rendersi utile in casa.

«Sono bravo con le faccende domestiche - ha dichiarato l’attore al settimanale - Non sono uno chef e non diventerò un maestro pasticciere, ma mi piace cucinare e prendermi cura della mia casa e della mia famiglia». Il tempo passato tra i fornelli, in particolare, sembra essere quello che dà maggiori soddisfazioni ad Argentero. «Cucino quando ho il tempo per farlo, di solito quando sono in campagna. Non preparo ricette speciali. I piatti del cuore li ritrovo a casa di mamma».

Da bravo padre e personaggio pubblico attento alla linea e alla salute, Argentero si dice molto attento all’alimentazione di tutta la famiglia. «Io e Cristina cerchiamo di mangiare in modo semplice: una buona pasta e tante verdure. E sicuramente nostra figlia respirerà queste abitudini».