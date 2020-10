Satta e Boateng in crisi, lei si trasferisce da un’amica

MILANO - Dopo quattro anni, il matrimonio di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng potrebbe aver toccato il punto di non ritorno. A riferire di una grossa crisi per la coppia è il settimanale Chi, secondo cui la showgirl ha lasciato casa per andare a stare qualche giorno a casa di un’amica, Arianna Alessi. Non solo: la Satta non s’è fatta vedere in tribuna in occasione dell’ultima partita del Monza, la squadra di serie B di Silvio Berlusconi che ha ingaggiato Boateng la scorsa estate; e anche dai social dell’ex velina è sparito il marito, su Instagram compaiono solo fotografie della Satta legate a pubblicità o insieme al figlio Maddox.

L’ultima immagine insieme risale addirittura al 19 agosto, un’eternità per una coppia sempre abituata a raccontare la propria vita quotidiana sui social network. La presunta rottura tra Melissa e il marito sarebbe l’ultimo atto di un matrimonio che ha vissuto spesso di alti e bassi, per stessa ammissione di Boateng. Poco tempo fa, il calciatore aveva pubblicato un post su Instagram nel quale pareva scusarsi per il suo comportamento poco maturo. «Non sono perfetto! Dico cose stupide - aveva scritto Boateng -. Rido quando non dovrei. Ho cicatrici lasciate da persone che mi hanno fatto del male. Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amami o no. Ma ti faccio una promessa, se sono qui, sono qui per sempre».

In passato, precisamente nel 2019, i due sono stati vicini a divorziare, per poi tornare insieme apparentemente più affiatati che mai. Almeno fino alla nuova crisi.