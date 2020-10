Ritorno di fiamma per Diletta Leotta e Daniele Scardina?

MILANO - Che stia succedendo qualcosa tra Diletta Leotta e Daniele Scardina? Probabile, almeno a giudicare da quanto rivelato dal portale Very Inutil People, che ha riferito della giornata trascorsa insieme dalla conduttrice di Dazn e dal pugile, sulla carta due ex dopo la fine della loro relazione avvenuta al termine dell’estate. Sabato sia la Leotta che Scardina si trovavano a Roma per impegni di lavoro: lei per seguire la partita Lazio-Bologna, lui per partecipare al talent show “Ballando con le stelle”, di cui è concorrente.

Durante la trasmissione Scardina s’è lasciato andare a una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della sua ex, mai nominata ma chiaramente l’oggetto delle sue considerazioni: «Per me l’amore è una cosa bellissima e ci credo. Credo ancora nel mio amore - ha dichiarato Scardina durante lo show -. Cerco sempre di essere riservato, ma l’amore è bello quando lo fai vedere. Quando sei un po’ confuso e non sai, ti tieni tutto dentro. Non so dirti cosa ci sarà, posso solo dire che cosa provo, si vede e si sa. È amore quello che provo». Parole che, probabilmente, sono giunte all’orecchio della Leotta, lasciando il segno.

Domenica, infatti, i due si sono incontrati e hanno trascorso la giornata insieme tra Sulmona e i boschi dell’Abruzzo, in compagnia di una coppia d’amici. Niente foto o scambi di tenerezze in pubblico, ma l’avvistamento è stato confermato da più persone, che hanno visto la Leotta, Scardina e gli amici in un bar nel centro di Sulmona. Occhio ai social dei due: chissà che nelle prossime ore non annuncino di essere tornati una vera coppia.