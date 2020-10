Paola Barale: «Io con una donna? Non lo escludo»

ROMA - Ospite della trasmissione Rai “Oggi è un altro giorno”, Paola Barale ha parlato della sua vita sentimentale e anche del suo orientamento sessuale. Pur precisando di essere etero, la presentatrice ha affermato di non escludere in futuro di poter vivere una relazione con una donna. Al momento, però, la Barale sta bene da sola. «Sono single per scelta, non per forza», ha dichiarato la presentatrice.

Eppure per molto tempo è stata alla ricerca di un’anima gemella. «Era una cosa che avrei voluto pure io, ma i tempi sono cambiati e le cose non sono andate come avrei voluto», ha detto la Barale, che s’è comunque definita una donna soddisfatta e felice. «Non ho comunque appeso il cappello al chiodo, mi sto divertendo con quelli sbagliati in attesa di quello giusto», ha poi scherzato sull’argomento. Ma se il partner nel futuro della Barale fosse una donna? «Non è mai capitato in vita mia - ha risposto la conduttrice -, ma non è da escludere, anche se sono convinta eterosessuale. Di sicuro una donna mi capirebbe di più, ma in tutte le mie relazioni ho sempre cercato persone distanti da me. Voglio vivere un confronto se no non mi serve a nulla. Le nuove generazioni vengono etichettate come ‘fluide’ e penso sia una cosa naturale. Tutte le sovrastrutture che abbiamo, ce le ha insegnate la religione e la storia».

Mente e cuore aperto, dunque, per la Barale: «Magari esco di casa e mi innamoro di una donna. Io mi auguro d'innamorarmi anche se non sono alla ricerca spasmodica». Da sola, con un lui o una lei: la Barale dimostra di essere una persona in grado di accettare la sua situazione sentimentale con serenità.