Maria De Filippi, frecciata dalla ex di Costanzo: “Devo ringraziarla”

ROMA - Qualche giorno fa, Maria De Filippi ha confessato a Mara Venier l’inizio della sua storia d’amore con Maurizio Costanzo: una relazione nata in maniera clandestina, mentre il giornalista era ancora sposato con Marta Flavi. «Speriamo che nessuno si offenda, neanche la sua ex moglie», aveva detto la De Filippi, che aveva poi rivelato come la scoperta dell’affair da parte della Flavi avesse portato alla sua separazione da Costanzo.

«All'epoca eravamo amanti, siamo stati scoperti ed è stata fatta una scelta: o stiamo insieme o ci separiamo - ha raccontato la De Filippi -. Quando fummo scoperti, c'erano implicazioni familiari, perché nessuno sapeva nulla, io lavoravo per lui e avevo paura». A distanza di qualche giorno da quelle parole, il settimanale Nuovo è andato a interpellare la Flavi, che ha rivelato come il suo rapporto con Costanzo fosse già in crisi. «Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare - ha detto la Flavi, 69 anni - Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c'era un'altra ma non avrei mai pensato a lei».

Tuttavia, l’ex moglie di Costanzo non ha risparmiato una frecciatina alla donna che le ha portato via il marito. «La scoperta del tradimento mi fece uno strano effetto - ha dichiarato la Flavi - ma ringrazio Maria per avermelo portato via».