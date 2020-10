Ferragnez, sui social le lacrime per l’ecografia della bimba

MILANO - Abituati a condividere con i propri follower la loro vita quotidiana così come i momenti speciali della loro relazione, Chiara Ferragni e Fedez non potevano che aggiornare costantemente i propri fan anche riguardo alla seconda gravidanza dell’influencer e imprenditrice. I Ferragnez hanno tenuto per un po’ nascosto il fatto che Chiara fosse incinta, ma da quando hanno dato l’annuncio dell’imminente arrivo di una sorellina per il piccolo Leone, hanno iniziato a pubblicare foto e video sulla crescita del pancino e sugli acquisti per la piccola.

Non poteva mancare, dunque, anche un video con un’ecografia. Grazie all’esame in 3D, la coppia è riuscita già a vedere il faccino della piccola: nelle immagini postate da Fedez traspare chiaramente la grande commozione dei due per il bebè in arrivo. La Ferragni, in particolare, non riesce a trattenere l’emozione: dopo aver visto le immagini del feto, l’influencer si emoziona e non riesce a trattenere le lacrime.

“Ciao baby girl”, scriverà poi postando una foto tratta dall’ecografia. Sul web, intanto, i follower si divertono a suggerire il nome per la piccola Ferragnez: al momento Fedez e Chiara non si sbilanciano, d’altra parte la loro secondogenita non nascerà prima di marzo e quindi hanno tutto il tempo per scegliere con calma come chiamarla.