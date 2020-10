Fabio Volo, stavolta con Johanna pare davvero finita

ROMA - Il matrimonio di Fabio Volo è davvero finito? La domanda nasce spontanea dopo un’estate di alti e bassi tra l’attore e la moglie, l’islandese Johanna Maggy Hauksdottir, che è tornata a far parlare del suo matrimonio dopo una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Nel video, infatti, Johanna mostra un mazzo di chiavi e la porta d’ingresso di un appartamento, aggiungendo la scritta “Casa nuova”. L’islandese, maestra di yoga, avrebbe dunque lasciato la casa in cui viveva con Fabio Volo e i figli per trasferirsi in una nuova abitazione in cui, almeno nel video, non c’è traccia del marito.

“Organizzare una nuova casa è un grande lavoro... molte decisioni devono essere prese”, dice Johanna, quasi sottolineando il fatto che dovrà affrontare questi compiti da sola, senza il marito. Pochi gli indizi che arrivano dalle immagini: la casa è praticamente vuota, non ci sono mobili ed è difficile capire se le cose di Fabio Volo arriveranno mai in quell’appartamento. I

follower di Johanna non hanno nascosto di temere che il video rappresenti la rottura definitiva tra i due: d’altra parte della crisi del matrimonio tra Volo e l’islandese c’erano stati diversi segnali in estate.

Lei era stata paparazzata al parco con un altro uomo, successivamente era partita per poi tornare in Italia per una vacanza in compagnia di Volo e dei figli a bordo di un camper. Tuttavia le voci di una crisi non avevano mai abbandonato Fabio e Johanna: il video pubblicato da lei potrebbe dunque segnare il vero termine del matrimonio.