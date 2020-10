Elettra Lamborghini, la sorella prende le distanze: «Due mondi separati»

ROMA - Nel matrimonio da sogno, preceduto da un mega-addio al nubilato, di Elettra Lamborghini c’era una nota stonata: l’assenza della sorella maggiore Ginevra, addirittura non invitata alle nozze della cantante con il dj Afrojack, al secolo Nick Van de Wall.

L’assenza di Ginevra alle nozze non è stata giustificata da alcuna motivazione ufficiale e i siti di gossip hanno naturalmente avanzato l’ipotesi che tra le due Lamborghini non corra buon sangue.

Un’eventualità che pare rafforzata dalle parole che Ginevra ha pronunciato in un’intervista concessa al portale FanPage. Ginevra - attuale direttrice creativa della collezione donna di Lamborghini ma anch’ella impegnata nella musica - ha infatti confermato la distanza da Elettra, parlando di loro due come di «due mondi separati».

«C’è chi pensa che siamo molto legate - ha dichiarato la maggiore delle due -, in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti. Se la domanda è: la carriera di Elettra ti è servita per emergere? Ti dico di no, ma con tutto il rispetto per la sua carriera, veniamo da due mondi separati, io vengo da Venere e lei da Marte».

Tra le righe, Ginevra ammette anche di aver litigato con Elettra, senza però chiarire i motivi. Inoltre, aggiunge che in fondo litigare è normale tra fratelli: «Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano - ha detto Ginevra -, poi l’abbiamo fatto sempre, anche da piccoline, però le voglio bene, le auguro il meglio per la sua carriera, è bravissima in quello che fa e spero di fare altrettanto nel mio».