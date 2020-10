Nina Moric, il nuovo amore è il 22enne Marco

Non c’è solo la battaglia con l’ex Fabrizio Corona nella vita di Nina Moric. Almeno questo è il messaggio che l’ex modella ha voluto mandare su Instagram, pubblicando alcune stories in cui appare in compagnia di un misterioso ragazzo moro. I due si scambiano tenerezze ed effusioni, facendo chiaramente trasparire di essere partner in una relazione sentimentale.

Tocca poi alla Moric introdurre il ragazzo: «C’è Marco», dice la 44enne croata. E il ragazzo dimostra subito di non avere alcun imbarazzo davanti alla fotocamera: «Ci siamo persi? - dice abbracciando la Moric - Ne approfittiamo per fare l’amore?».

Marco fa sfoggio dei suoi sentimenti per la Moric: «In mezzo a questo panorama potete ammirare l’infinità dell’amore che provo per questa donna». «Davvero amore?», replica quasi stupita la croata.

«L’amore non ha età, non ha limiti e non muore», aggiunge poi facendo probabilmente riferimento all’età di Marco. Che, secondo quanto dichiarato in tv da Fabrizio Corona nella violenta invettiva contro la moglie, avrebbe 22 anni, la metà degli anni della Moric. “Nina ora sta con un bambino di 22 anni senza un dito, un tossico…”, ha detto Corona parlando del nuovo partner dell’ex moglie.