L’amarcord di Mara Venier: «Io e Arbore ci siamo amati tanto»

ROMA - Tanti auguri Mara Venier. La “signora della domenica” della Rai compie oggi 70 anni, portati in maniera splendida. La presentatrice ha postato una foto su Instagram per ringraziare i suoi follower degli auguri per il suo compleanno, arrivato dopo il grande dolore per la morte di Gianni Dei, suo grandissimo amico scomparso la mattina di ieri.

Un personaggio importantissimo nella carriera e nella vita della Venier al pari di Renzo Arbore: il musicista e autore televisivo è stato il compagno della presentatrice per 12 anni, prima di un addio di cui la Venier non ha mai parlato con piacere. Di quella relazione, però, Mara ha parlato a sorpresa durante l’ultima puntata di “Domenica In”.

Chiacchierando con Carlo Conti, la presentatrice ha rivelato di non sapere perché finì la storia con Arbore: «Sai che non l’ho ancora capito? Ci siamo amati lasciandoci. Ancora oggi è chiaro che è un amore diverso, un legame molto forte. Io so che lui c’è nella mia vita e lui sa che io ci sono per lui». La Venier spiega di non aver mai parlato di matrimonio con Arbore, «ho sempre saputo che non ci saremo mai sposati. Sapevo cosa pensava sul matrimonio, però siamo stati dodici anni insieme».

Tra le ipotesi sul vero motivo della rottura la stessa Mara indica i tanti impegni di lavoro: «I primi anni dopo la separazione lui non mi voleva vedere e questo mi addolorava molto, perché io ho sempre voluto rimanere amica in nome di questo grandissimo affetto che c’è. Ci siamo amati così tanto. Abbiamo avuto momenti di infinite gioia e divertimento. Ma abbiamo avuto anche dei dolori molto forti, che hanno contribuito ad allontanarci. Il lavoro e i dolori ci hanno allontanati. Avevamo forse voglia entrambi di avere altro».