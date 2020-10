L’ex della Gregoraci: «Con Briatore aveva un contratto»

MILANO - Nuove indiscrezioni emergono sul matrimonio, ormai finito, tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci. A fornirle è Mino Magli, ex manager della showgirl che, a suo dire, avrebbe avuto con lei una relazione durata 6 anni, parte dei quali mentre la 40enne calabrese stava già con Briatore.

«Ci siamo conosciuti nel 2001 per un servizio fotografico – ha dichiarato Magli, ospite di Barbara D’Urso a “Live - Non è la D’Urso” - e nel 2005 mi disse che avrebbe dovuto fare un viaggio in Kenya dove c'era Flavio Briatore».

Proprio quell’anno l’imprenditore e la Gregoraci si mettono insieme, per poi convolare a nozze nel 2008. Il matrimonio è poi terminato nel 2017: «Mi diceva che tra loro non c’era niente - ha aggiunto Magli -, che le serviva per la sua carriera, per la sua vita per il suo futuro. La nostra relazione è durata fino al 2007».

Per due anni, dunque, la Gregoraci avrebbe proseguito segretamente la relazione con Magli, dicendo a quest’ultimo che la storia con Briatore non solo fosse semplicemente di facciata, ma anche blindata da un contratto con l’imprenditore.