Fedez fa 31 anni, la Ferragni gli regala due pupazzi extra-lusso

MILANO - L’aria da Peter Pan e l’aspetto giovanile non gli mancano, neanche a 31 anni. Forse si spiega così il regalo di compleanno ricevuto da Fedez: la moglie Chiara Ferragni gli ha infatti donato due pupazzi raffiguranti rispettivamente Pinocchio e Astroboy. Alla descrizione manca però un piccolo dettaglio: il prezzo. Sono stati entrambi acquistati dall’influencer in un’asta per una cifra sicuramente superiore ai 13mila euro, una cifra decisamente alta per due “giocattoli”.

In realtà, quelli regalati da Chiara a Fedez non sono semplici pupazzi. Si tratta, infatti, di due opere di KAWS, artista ed ex illustratore della Disney, il cui vero nome corrisponde a Brian Donnelly. KAWS è un artista molto apprezzato nell’ambiente musicale statunitense, avendo collaborato anche con un personaggio del calibro di Pharrell Williams. Per la figure rappresentante Astroboy - personaggio del famoso e omonimo manga firmato da Osamu Tezuka - la quotazione partiva di 4.270 euro e arrivava vicina ai 10mila euro; il prezzo dell’altro, Pinocchio, era addirittura più alto, variando dagli 8.500 ai 13mila euro.

Felicissimo Fedez, fan di KAWS, che su Instagram ha mostrato il regalo ricevuto senza perdere la consueta ironia. «Ma una persona che compie 31 anni e si fa regalare queste cose dalla propria moglie…? Sono in piena crisi di mezza età».