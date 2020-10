Gerry Scotti: «Presto sarò nonno»

MILANO - Gerry Scotti sta per diventare nonno. Il popolare conduttore ha dato la notizia durante l’intervista concessa al programma tv Verissimo, spiegando che il figlio Edoardo e la moglie sono in attesa di un bebè. «Per voi resterò sempre lo zio Gerry, ma tra poco in famiglia sarò il nonno», ha dichiarato Scotti, che ha poi dato continuando nel segno della sua proverbiale ironia. «Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio».

Edoardo ha scelto una maniera divertente per dare l’annuncio al papà. «Ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Sono molto felice per loro, sarà una femminuccia». Il conduttore s’è detto pronto ad accudire e viziare la piccola. «Mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza», ha detto scherzando.

E poi ha rilanciato, spiegando di non accontentarsi di un solo nipote e di puntare alla “doppietta”. «Ho solo un cruccio però. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo».