Federica Pellegrini esce allo scoperto con il suo Matteo

ROMA - Da tre anni i paparazzi di tutta Italia cercavano di inchiodare Federica Pellegrini con la “smoking gun”, la prova inconfutabile della sua relazione con Matteo Giunta, il suo allenatore.

E per tre anni la fuoriclasse dell’acqua era riuscita a nascondere la sua presunta relazione con il coach, facendo ammattire gli esperti di gossip. Ora, però, Fede e Matteo sono usciti allo scoperto. O meglio, li ha scoperti Chi, magazine che nel numero in uscita domani pubblicherà alcune foto dei due, sorpresi in atteggiamenti piuttosto teneri mentre erano fuori a cena.

Le foto sono state scattate a Roma, dopo una cena romantica nel famoso ristorante Il Pagliaccio, dopo una giornata di allenamenti al Circolo Aniene. In una foto i due si guardano intensamente negli occhi mentre sono a tavola; in un secondo scatto camminano abbracciati, con lui che le stringe la mano.

Immagini pressoché inequivocabili che mostrano come tra i due ci sia qualcosa in più non solo di un semplice rapporto allenatore-atleta, ma anche di una relazione di pura amicizia. La prova, insomma, di una storia su cui si chiacchiera da anni, ma che Fede e Matteo erano riusciti a tenere segreta.

E chissà che presto non possano arrivare altri grandi novità: qualche giorno fa la Pellegrini ha postato su Instagram una foto in cui mostra quello che a molti dei suoi follower è sembrato un anello di fidanzamento…