Olanda e Cipro: la “non-luna di miele” di Elettra Lamborghini

ROMA - Un viaggetto in famiglia e poi uno tutti soli: dopo le nozze Elettra Lamborghini e Nick Van de Wall, nome d’arte Afrojack, hanno iniziato a volare per l’Europa per togliersi di dosso lo stress di uno dei matrimoni più attesi del 2020.

Elettra l’ha chiarito prima di prendere il volo, la loro «non è una luna di miele» Quella vera arriverà tra un po’, probabilmente quando il Covid-19 darà un po’ di respiro e i due potranno davvero andare dove vogliono.

Nel frattempo, Elettra e Nick sono prima lati in Olanda - patria dello sposo - con un jet privato a bordo del quale erano presenti anche tutti i parenti di lui che hanno partecipato al matrimonio.

Volo affollato, dunque, lontano da quello che ci si aspetterebbe per una coppietta appena sposata, ma subito dopo i due si sono rifatti. Prima un volo in elicottero sulla bellissima Amsterdam, poi di nuovo un viaggio in aereo con destinazione Cipro.

Il viaggio è stato condito da baci romantici, coccole e stuzzichini appetitosi, perfetti per viziare una coppia che forse non sarà in viaggio di nozze, ma che comunque vuole godersi il fresco “sì”, pronunciato appena sabato scorso.