Belen, parole che sanno di perdono per Stefano e... Corona

ROMA - Negli ultimi mesi i rapporti tra Belen Rodriguez e l’ex Stefano De Martino sono stati raccontanti come non idilliaci. I due non sarebbero mai arrivati ai ferri corti, ma di sicuro hanno fatto fatica a vedersi o a scambiarsi una parola nei pochi incontri avuti dopo la fine del loro matrimonio.

Tuttavia in un’intervista a Il Fatto Quotidiano Belen ha pronunciato parole che sanno di perdono nei confronti di Stefano. L’argentina ha parlato con una certa tenerezza del periodo successivo alla prima rottura con De Martino, spiegando che la coppia ha fatto di tutto per salvare il proprio matrimonio, senza riuscirci.

Niente astio, dunque, solo rassegnazione accompagnata da una certa malinconia: «È lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi - ha dichiarato Belen -. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare».

La rottura con De Martino non ha scalfito la fede dell’argentina nell’amore: «Io credo tanto nell’amore, ci ho sempre creduto e ci spero ancora», ha dichiarato.

E ancora: «Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all’ultimo respiro da tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta però ci ho provato».

Quanto alla sua attuale situazione sentimentale, Belen conferma di stare insieme ad Antonino Spinalbese: «In questo momento, io single? No, assolutamente no», ha detto l’argentina.

Infine una battuta su un altro celebre ex, Fabrizio Corona: «L’ho amato e mi ha amato tanto anche lui. Ogni volta che dice una cosa lo fa solo per avere i titoli delle copertine, quell’uomo deve mettersi l’anima in pace ma non so se accadrà mai».