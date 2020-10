Federica Pellegrini e l’anello sospetto: nozze in vista?

MILANO - Nonostante sia una sportiva molto in vista, Federica Pellegrini è sempre riuscita a mantenere un certo riserbo circa la sua vita privata. La bionda atleta veneta è un personaggio che da sempre ha attirato le attenzioni dei mass media e dei fan e non solo per i suoi straordinari risultati in vasca: il suo fascino, infatti, ha fatto sì che spesso finisse sotto i riflettori del gossip, specie durante il periodo in cui faceva coppia con un’altra stella del nuoto italiano, Filippo Magnini.

Da quando sta insieme all’allenatore Matteo Giunta, però, la Pellegrini è riuscita a tenere lontano i curiosi dalla sua vita privata, anche grazie a un uso sapiente dei social: Fede posta regolarmente video e immagini su Instagram, in modo da soddisfare la fame di informazioni che la riguardano, ma raramente dà in pasto ai media qualcosa di realmente “succoso”. Ecco perché sta facendo rumore sul web una delle ultime immagini postate dalla nuotatrice.

La Pellegrini, infatti, ha pubblicato una foto in bianco e nero che vede la sua mano sinistra in primo piano: all’anulare spicca quello che pare qualcosa di più di un semplice anello… «Ma ti sposi?», domanda immediatamente un follower, seguito da molti altri. «Kikka con la Fede», commenta un altro, giocando con il nome della Pellegrini e il suo nickname (Kikkafede). Lei tace, non conferma ma non smentisce neanche di aver ricevuto la proposta di matrimonio da Matteo. E così non fa che accrescere l’attenzione su di sé. Nulla da dire, Fede è una campionessa anche sui social.