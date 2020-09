La Gregoraci: «Quando morì mia madre Briatore andò in discoteca»  

ROMA - Continuano gli sfoghi in tv di Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore. La 40enne showgirl, che sta partecipando al “Grande Fratello Vip”, è tornata a parlare del matrimonio con l’imprenditore, di cui si era lamentata già in una precedente puntata della trasmissione.

Briatore a sua volta ha risposto sulle colonne de Il Fatto Quotidiano, ma chiusa nella “Casa”, la Gregoraci non ha potuto ascoltare la (pesante) replica dell’ex marito. Ciò, però, non le ha impedito di raccontare altri passaggi dolorosi della sua vecchia vita matrimoniale.

Uno, in particolare, ha colpito i suoi interlocutori nella trasmissione e il pubblico a casa. «Briatore mi trascurava», ha raccontato la Gregoraci, portando ad esempio l’episodio della morte di sua madre Melina, avvenuta nel 2010. In quell’occasione la showgirl s’è sentita sola, completamente abbandonata dal marito.

«L’ho lasciato perché mi trascurava molto - ha dichiarato la 40enne calabrese - È successa una cosa che mi ha fatto rimanere male. Mia mamma è morta e il giorno del funerale mi ha lasciata sola e se ne è andato perché se ne doveva andare in discoteca. Io da quel giorno non l'ho più perdonato».

Per la morte della madre la Gregoraci era tornata a casa, in Calabria. Lì è stata raggiunta dall’allora marito, che però poche ore dopo è ripartito: «Muore mia mamma, io ero in Calabria, mi dice ‘vengo'. E’ arrivato ed è andato via», ha raccontato Elisabetta che poi ha quasi tentato di giustificare Briatore.

«Lui non è cattivo - ha detto la Gregoraci -. È perché non sa gestire queste cose. Alle quattro mi disse: ‘Beh, andiamo, c'è l'inaugurazione del locale’. E quella cosa non sono riuscito a perdonargliela, perché non si fa. Io sono sempre stato accanto a lui quando stava male e questa cosa mi ha ferito tanto».