Gregoraci-Briatore, botta e risposta al veleno

ROMA - Prima che Elisabetta Gregoraci partecipasse al Grande Fratello Vip il suo rapporto con Flavio Briatore appariva piuttosto sereno, come quello tra due ex capaci di mettere da parte i risentimenti del passato per il bene del figlio Nathan Falco.

Alcune dichiarazioni in tv della showgirl, però, hanno riaperto delle ferite che evidentemente non si erano ancora sanate. La Gregoraci e Briatore sono stati protagonisti di un velenoso botta e risposta a distanza. Tutto è iniziato con le parole della Gregoraci, che durante il reality ha raccontato le difficoltà affrontate durante il matrimonio con Briatore. «Era una vita di pubbliche relazioni - ha detto la showgirl - la prima vacanza con un’amica l’ho fatta a 38 anni. Lui ha avuto diversi momenti difficili nella sua vita e io c’ero 24 ore su 24. Io le ca…te non le ho fatte mai, neppure a 18 anni. Anche quando vivevo da sola a Roma a 19 anni, potevo fare di tutto, invece sono sempre stata brava. Non l’ho potuto fare. Prima c’era mamma, la malattia di mamma, poi è arrivato lui, che è sempre stato una figura forte, importante».

La Gregoraci ha anche spiegato di aver dovuto rinunciare a parte del proprio lavoro per Briatore: «Avevo un ruolo preciso: ho dovuto fare sempre delle scelte, ho anche rinunciato a delle cose televisive, ho cambiato la mia vita, l’ho seguito perché un uomo come lui non puoi lasciarlo solo. Aveva delle cose importanti, viaggiava in tutto il mondo. Io ho dovuto sacrificare tra virgolette le mie cose per stare accanto a un uomo così». Le frasi della ex, però, non sono piaciute a Briatore.

Il Fatto Quotidiano è andato a chiedergli un commento alle parole della Gregoraci e l’imprenditore non s’è fatto pregare. «Elisabetta passava in Sardegna due mesi l’anno - ha detto Briatore -, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista... Non è detto che questo faccia la felicità. Ci siamo lasciati perché era finita, senza drammi. Il mio avvocato mi ha detto: sei stato troppo generoso. Ho detto: è la madre di mio figlio, deve stare tranquilla». Infine la stoccata sulla partecipazione al Grande Fratello: «Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?».