Belen, parole al miele dall’ex Iannone

MILANO - È il momento degli ex per Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Mentre il ballerino e presentatore si consola con la vecchia fiamma Gilda D’Ambrosio, l’argentina incassa le parole al miele di Andrea Iannone, pilota della MotoGP con cui ha avuto una storia finita ormai due anni fa. I due sono sempre stati molto avari di dettagli riguardo alla loro relazione, ragion per cui fanno rumore le frasi pubblicate da Iannone su Instagram durante un botta e risposta con alcuni follower.

Uno di loro rompe gli indugi e gli chiede cosa pensi attualmente dell’argentina. Iannone risponde in maniera che pare assai schietta. «Le storie importanti durano per sempre - scrive il centauro - cambiano semplicemente forma. Per me Belen ha rappresentato un punto di riferimento importante in un momento della mia vita dove tutto sembrava andare bene, ma nel quale avere persone vere accanto non è stato facile».

Di fatto, dunque, Iannone ammette di non aver dimenticato la Rodriguez, nonostante la loro storia sia terminata da tempo. Infine la chiusura con quello che sembra un complimento: «Che penso di lei? Proprio questo: vera sempre, fino alla fine. Nel bene e nel male». Ed effettivamente tutto si può dire dell’argentina tranne che non sia una donna sempre pronta a esporre i suoi sentimenti.