Ahia Fedez! Serio infortunio giocando a basket

MILANO - I capelli arcobaleno non hanno di certo portato bene a Fedez, che si è procurato un infortunio inatteso e piuttosto serio mentre giocava a basket con una stella della pallacanestro. Fino a pochi attimi prima del “crac”, Fedez stava realizzando un suo grande sogno: quello di giocare con Gigi Datome, stella della nazionale italiana e dell’Olimpia Milano, uno dei giocatori europei più apprezzati al mondo.

Durante la partitella, però, ecco l’incidente: dopo un salto Fedez ha poggiato male il piede a terra, facendosi male. L’infortunio si è poi scoperto essere molto serio: l’artista si è infatti rotto il legamento crociato del ginocchio destro e s’è anche distorto la caviglia. L’intera vicenda è stata documentata dallo stesso Fedez su Instagram. «Stava andando tutto bene», ha commentato ironicamente il cantante in una delle sue story. «Poi sono finito a terra con l’agilità di Paolo Brosio quando fa aquagym». Trasportato in ospedale per accertamenti, Fedez ha ricevuto la diagnosi del doppio infortunio.

«Ho una pallina di gelato al posto del piede - le parole di Fedez dopo aver visto la lastra - Una carriera da cestista morta sul nascere». Tornato a casa, dal salotto ha poi rassicurato i suoi follower: «Comunque non mi è andata così male, devo soltanto stare così. Il problema è che a mio figlio piace correre e non sta qui con me, quindi mi sento solo». Infine il saluto ancora nel segno dell’ironia: «Un saluto dal vostro anziano preferito».