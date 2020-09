Aurora Ramazzotti e l’imbarazzo per quel «ti amo»

MILANO - Esiste il colpo di fulmine? Qual è il momento giusto per dire «ti amo» in una relazione? Domande che Aurora Ramazzotti non s’è posta più di tanto quando s’è trattato di rivelare i propri sentimenti a Goffredo Cerza, suo attuale compagno, salvo poi venire travolta dall’imbarazzo. La figlia di Michelle Hunziker ha raccontato il suo primo «ti amo» all’attuale partner nel corso di una serie di domande e risposta con i suoi follower su Instagram.

Tutto nasce da una domanda di uno di loro: «È possibile innamorarsi dopo un mese?”» Ecco, quindi, la risposta della Ramazzotti che ha confermato ancora una volta di essere una persona estremamente schietta. «Dico solo che io ho detto ‘ti amo’ a Goffredo dopo tre settimane che stavamo insieme e qualche bicchiere di troppo - il racconto della figlia di Michelle - e poi la mattina dopo ovviamente ho negato tutto».

Dopo la dichiarazione, infatti, la Ramazzotti ha provato a fare un passo indietro, senza riuscirci. «Gli ho detto: ‘No guarda, non mi ricordo assolutamente’. Invece mi ricordavo e mi vergognavo molto». Di conseguenza, la risposta alla domanda del follower non può che essere affermativa: «Sì è possibile innamorarsi anche in meno di un mese…».