Addio Belen, Stefano De Martino torna dalla sua ex!

ROMA - La parola fine sul matrimonio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stata ormai pronunciata da tempo e se ci fosse ancora bisogno di una prova, beh eccola arrivare dal settimanale Oggi. Il periodico, infatti, ha beccato il ballerino e conduttore insieme alla napoletana Gilda D’Ambrosio, sua vecchia fiamma: i due sono protagonisti di alcuni scatti del periodico, che racconta di una notte trascorsa insieme.

Stefano e Gilda D’Ambrosio avevano avuto una relazione dopo la prima rottura della relazione tra il ballerino e Belen, tra il 2017 e il 2018. Successivamente i due avevano rotto e Stefano era tornato da Belen, salvo poi interrompere la relazione con quest’ultima nel corso della scorsa estate. Oggi non riferisce se quella con Gilda sia una storia seria per Stefano, ma cita conoscenti del ballerino-conduttore che spiegano come la notte passata insieme alla sua ex non sia stata la prima per De Martino.

Vedremo se arriveranno comunicazioni ufficiali a riguardo: Stefano, infatti, aveva dichiarato che avrebbe comunicato lui stesso eventuali novità riguardanti la sua vita sentimentale.