Intruso tenta di entrare a casa di Sofia Vergara

LOS ANGELES - Andare sotto casa di un vip e tentare d'incontrarlo è senz'altro un'opzione che i fan più accaniti delle stelle dello spettacolo hanno considerato almeno una volta nella vita. Riuscirci, però, è un'altra storia.

Non c'è l'ha fatta per esempio il giovane che, settimana scorsa, ha tentato di entrare a casa di Sofia Vergara e del marito Joe Manganiello fingendosi un amico di famiglia. Come riporta TMZ, il ragazzo - le cui intenzioni non sono peraltro note - è riuscito ad accedere al complesso residenziale protetto in cui la coppia vive in California, ma è stato fermato poco dopo dalla sicurezza della struttura.

Vano è risultato il suo tentativo di far credere di essere un amico del figlio 28enne della star di "Modern Family". Una chiamata al marito dell'attrice da parte degli agenti è bastata infatti per chiarire che, a casa Vergara-Manganiello, nessuno lo conosceva.

L'intruso, però, non se n'è andato tanto in fretta. Dopo essersi rifiutato di lasciare il complesso residenziale con le buone, è stato arrestato dai poliziotti nel frattempo chiamati in soccorso ed è stato denunciato per violazione di domicilio.