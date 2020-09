Elettra Lamborghini in crisi, il vestito da sposa non la convince

MILANO - L’ansia da matrimonio può fare brutti scherzi, compreso quello di farti dubitare del tuo abito da sposa quando mancano solo pochi giorni al fatidico sì.

È quello che è accaduto a Elettra Lamborghini, che sabato convolerà a nozze con Afrojack, dj olandese all’anagrafe noto come Nick Van de Wall. In questi giorni la cantante ed ereditiera sta raccontando sul suo profilo Instagram gli alti e bassi che investono una ragazza di 26 anni prossima al matrimonio. Ma Elettra non è una ragazza come le altre, come dimostrato dal finale di questa storia...

Nella notte l’ultima “crisi” della futura sposa: all’improvviso Elettra s’è resa conto di avere dei dubbi sul vestito scelto per il sì. Dubbi che non la facevano dormire e che l’hanno spinta a svegliare il suo amico Enzo Miccio, wedding planner incaricato del grande evento. «Ragazzi dovete sapere che… A che ora ti ho mandato il messaggio?», racconta la Lamborghini in una story, coinvolgendo anche Miccio sul social. «All’una e mezza», la replica di Enzo. «Ecco - prosegue la cantante - all’una e mezza mi è venuta una crisi esistenziale: non so cosa mettere». Un vero problema per un super-matrimonio presentato come l’evento dell’autunno.

Per fortuna di Elettra, però, ci sono gli amici (e una grande disponibilità economica) a risolvere il problema. «A poche ore dal matrimonio Elettra Lamborghini cambierà il suo abito», annuncia Miccio senza fare una piega. Crisi scongiurata, insomma. Ma da qui a sabato quante ancora ce ne saranno?