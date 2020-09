MILANO - «Dopo anni in cui il silenzio mi sembrava il modo migliore di reagire, ho deciso di raccontare la mia versione dei fatti». Ecco da dove è nato "Scegli di sorridere", il primo libro della giornalista e conduttrice televisiva italiana Diletta Leotta, uscito ieri nelle librerie per l'editore Sperling&Kupfer.

Intervistata dal Corriere della Sera, la 29enne ha spiegato di aver deciso di puntare su «qualcosa di intimo, ho pensato alle mie esperienze personali, alle fragilità che tutte le ragazze possono incontrare nel mondo di oggi. Una biografia a 29 anni non sarebbe stata credibile». Con "Scegli di sorridere" Diletta cerca di «trasmettere un senso di positività, voglio raccontare attraverso le mie esperienze come trovare il bello anche in pezzi di vita che positivi e belli non sembrano. Perché non scriverlo se può essere d’aiuto anche solo a una ragazza?».

La giornalista, bersaglio da anni di odio e insulti online, è pronta ad affrontare nuove critiche. «L’invidia delle donne non la capisco. Io non ho mai nutrito questi sentimenti in vita mia, sono stata abituata così dalla mia famiglia: in casa non ho mai respirato queste vibrazioni negative. Io sono felice del successo delle altre donne».

Protagonista del gossip italico, Diletta ribadisce che al suo fianco non c'è nessuno (per ora). «Sono single. Il libro è stato consegnato prima della fine della mia relazione con Daniele (Scardina, ndr). Oggi è una storia chiusa anche se ci vogliamo sempre bene». E le voci di una sua presunta relazione con la stella del Milan Zlatan Ibrahimovic? «Ho conosciuto Ibra perché siamo entrambi soci in Buddyfit, una startup che permette di allenarsi a distanza con il trainer preferito. Da soci siamo diventati amici ma nulla di più».