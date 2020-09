Nozze vicine, ma Elettra Lamborghini sta male

MILANO - Veri problemi di salute o un po’ troppa ansia da matrimonio? I fan di Elettra Lamborghini se lo stanno domandando dopo l’allarme lanciato dalla cantante ed ereditiera che ieri ha raccontato su Instagram di stare male. «Come iniziare una giornata di m…. Trucco e parrucco pronti per registrare, ma sto male e sto tornando a casa», aveva detto sul social l’esplosiva Elettra, tormentata da un dolore che non avvertiva da un po’.

«Non è febbre prima che si inventino cose - ha dichiarato la Lamborghini, scongiurando il pericolo Covid-19 -, è il mio solito problema ai reni e stranamente dopo mesi mi è tornato. Pensavo fosse solo un brutto ricordo e che fossi invincibile e invece… È un dolore inspiegabile, l’unico che mi porta a non riuscire a fare assolutamente niente e a non muovermi tutto il giorno».

In serata la cantante dice di stare meglio («Rispetto a stamattina molto meglio… almeno adesso cammino»), ma le preoccupazioni dei fan rimangono, anche perché sabato sono in programma le nozze con Afrojack. A proposito, anche il futuro sposo non se l’è passata benissimo: su Instagram il dj ha raccontato di essere caduto per le scale, fortunatamente senza gravi conseguenze.