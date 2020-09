Il dramma della Bertè: «Violentata a 16 anni»

ROMA - Una donna forte, un’anticonformista, uno spirito libero. Loredana Bertè è questo e molto altro e in occasione dei suoi 70 anni la cantante ha ricevuto ancora una volta grandi manifestazioni d’affetto da parte del suo pubblico. Intervistata in tv a Verissimo, la Bertè ha però anche svelato un episodio sconvolgente del suo passato, raccontando di essere stata vittima di violenza sessuale quando era adolescente.

«Avevo 16 anni, facevo serate con le Collettine ed eravamo in giro per l’Italia - ha detto la cantante -. Ero l'unica vergine del gruppo e tutte mi dicevano di decidermi. C'era questo tizio che mi riempiva di fiori ogni sera, così alla fine dopo un mese ho deciso di uscire con lui. Mi portò in un appartamento scannatoio e quando ho sentito che chiudeva la porta col lucchetto mi sono spaventata. Ero terrorizzata, mi ha violentata e riempita di botte, sono riuscita a uscire per miracolo, con tutti i vestiti strappati. Mi reggevo in piedi a malapena, un taxi mi portò in ospedale».

Dopo la violenza, la Bertè non ebbe il coraggio di denunciare il suo aggressore. «Non avevo potuto dirlo a nessuno, specialmente a casa, altrimenti le avrei prese anche da mia madre. Le uniche con cui mi sono confessata furono le mie amiche, ho tenuto tutto per me e non lo denunciai. Fu uno sbaglio, perché, care donne, al primo schiaffo bisogna denunciare».

Ma nell’intervista a Verissimo la Bertè parla anche dei momenti felici e degli uomini della sua vita, come Adriano Panatta, il campione di tennis di cui Loredana si innamorò perdutamente. «Fu un vero e proprio colpo di fulmine - ha spiegato l’artista -: appena lo vidi, pensai ‘Lui è mio’. E lui aveva pensato la stessa cosa. Per me è stato il primo amore, forte, passionale, puro, positivo. Poi però mi lasciò per sposare una ragazza che poi è ancora la mia migliore amica. Ci eravamo lasciati da pochi mesi, io stavo tornando in aereo dal Kenya, dove avevo scattato la copertina di ‘Sei bellissima’, e lessi sul giornale che si erano sposati».