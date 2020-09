La versione di Alessia: «La storia con De Martino? Completamente falsa»

ROMA - Alessia Marcuzzi ha liquidato come «completamente falsa» la storia del presunto flirt con Stefano De Martino.

La conduttrice ha scelto lo studio televisivo di "Verissimo" per cercare di mettere a tacere le voci che si sono rincorse per tutta l'estate e che l'hanno (suo malgrado) vista protagonista. «Sono molto riservata nella vita privata, pur essendo attiva sui social», ha raccontato Marcuzzi a Silvia Toffanin. «Le notizie circolate questa estate erano completamente false. La prima notizia è stata che fossi in crisi con mio marito. In effetti, durante il lockdown, c'è stato un momento di difficoltà con Paolo, ma niente di eclatante. E lui è andato a dormire da sua nonna. Ma niente di che. È che io sono complicata, molto indipendente, attiva, irrequieta e quel periodo è stato difficile per me», ha aggiunto.

«La cosa che mi ha fatto riflettere è il fatto che la gente creda alle voci che girano piuttosto che alle notizie vere. A volte è più stuzzicante credere a una cosa inventata, ma non è stato piacevolissimo» ha concluso. Basterà per mettere a tacere i gossip su di lei e l'ex di Belen Rodriguez?