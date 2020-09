Nozze Lamborghini: 100 invitati, 3 abiti e cerimonia in inglese

ROMA - Il giorno delle nozze si avvicina per Elettra Lamborghini, che sui social si mostra sempre più agitata e ansiosa in vista del fatidico sì. Intervistata da Chi, la cantante ed ereditiera ha svelato alcuni dettagli riguardanti la cerimonia, a partire dal numero degli invitati: in origine, Elettra e il futuro marito Afrojack - dj olandese che all’anagrafe si chiama Nick Van de Wall - avevano compilato una lista di oltre 300 persone, ma poi hanno dovuto restringere il cerchio a causa del coronavirus.

«Ahimé alcuni degli invitati dovrebbero venire da varie parti del mondo e non sarebbe possibile - ha raccontato Elettra -. O, almeno, toccherebbe loro la quarantena e poi c’è stata questa strana estate con i contagi in aumento e alcuni invitati ancora oggi sono ‘positivi’, quindi... e in più io sono ipocondriaca! Alla fine ci saranno solo le persone che contano realmente nelle nostre vite. Saremo poco più di un centinaio. Va bene così, significa che doveva andare in questa maniera».

L’evento sarà di caratura internazionale, ecco perché è stato scelto l’inglese come lingua ufficiale: «Abbiamo invitati che vengono da molte parti del mondo. Quindi cerimonia in inglese per tutti. Tanto io so che piangerò, per cui va bene in qualsiasi lingua, anzi piangerò la sera prima delle nozze, durante le nozze, piango quasi adesso e sia chiaro: piangerò anche la prima notte con Nick... altro che fuoco e fiamme».

Quanto al look, la Lamborghini ha raccontato che sfoggerà tre abiti diversi: «Quello da sposa - uno più classico e l’altro pop - e uno post party per la festa, per nulla banale, ma molto particolare in stile Lamborghini. Ne avrò cambiati cinquanta per arrivare a quelli definitivi. Vi lascerò a bocca aperta».