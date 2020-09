Al Bano: «Sto bene con Loredana, ma non la sposo»

ROMA - No, le nozze no. Al Bano fa chiarezza sulla sua situazione sentimentale e sul rapporto con Loredana Lecciso, confermando di aver ritrovato la serenità con l’ex showgirl nonché madre di due dei suoi figli.

Tuttavia, l’artista spiega anche che non ha intenzione di trasformare questa ritrovato situazione di serenità in un matrimonio: «Questa estate davano per certo il mio matrimonio - ha dichiarato Al Bano in un’intervista a Radio2 -. Ma io non ne sapevo nulla. Anzi non c'è in programma nulla di simile per i prossimi trent’anni».

Una smentita secca, quella del cantante di Cellino San Marco, che però ha anche chiarito di vivere un momento di grande serenità familiare: «Sto bene come sto - ha continuato Al Bano -. Loredana è intelligente, mi ha dato due figli, abbiamo avuto dei problemi ma li abbiamo saputi risolvere. Abbiamo due figli insieme, io le famiglie non le rompo così facilmente. L'importante è che ci sia un matrimonio di pensieri, di azioni, e quelle ci stanno».

Insomma su Cellino San Marco splende il sereno, ma ciò non vuol dire che questo debba necessariamente tramutarsi in delle nozze. Al Bano, dal canto suo, non ha niente contro l’istituzione del matrimonio, anzi ricorda quello con Romina Power con piacere: «Anche con lei ho vissuto un periodo bellissimo, fantastico. Lo rifarei, ora siamo amici e questo è già un grande traguardo. Bisogna accettare ciò che la vita ci riserva».