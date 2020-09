Irama avvistato con una modella... e Victoria?

ROMA - La vita sentimentale di Irama potrebbe essere nel bel mezzo di una rivoluzione. A suggerirlo è il settimanale Chi, secondo cui il cantante di “Arrogante” è stato avvistato insieme alla modella italo-olandese Caroline Donzella: peccato, però, che l’artista sia legato sentimentalmente a Victoria Stella Doritou. Il gossip non è accompagnato da foto, ma secondo il periodico i due avrebbero trascorso una serata insieme in un locale di Milano.

Un episodio che porta a pensare che la storia tra Irama e Victoria sia in crisi: i due non si fanno vedere insieme da un po’, ma è anche vero che il cantante - vero nome Filippo Maria Fanti - è sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata, o comunque risulta molto più riservato rispetto ad altri colleghi e personaggi dello spettacolo della stessa età.

La relazione tra Irama e Victoria, modella di origini greche, va avanti ormai da un anno e finora non aveva dato segni di crisi: un anno fa, in estate, Irama era volato ad Atene per conoscere la madre di Victoria. L’ingresso in famiglia faceva pensare a un’evoluzione della storia in termini positivi, ragion per cui l’avvistamento da parte delle fonti di Chi rappresenta un brusco e inatteso stop.