Fabrizio Corona, corte in tv a Barbara D’Urso

ROMA - Invitare in trasmissione Fabrizio Corona può essere una scelta rischiosa e anche una conduttrice temeraria come Barbara D’Urso se n’è accorta durante l’ultima puntata di “Live - Non è la D’Urso”, il suo programma su Canale 5. Durante un collegamento con la casa dell’ex re dei paparazzi - attualmente Corona è agli arresti domiciliari - la D’Urso ha infatti subito alcune inattese avances da parte del suo ospite, mostrando un certo imbarazzo. «Sei bellissima - dice a un certo punto Corona alla D’Urso -, più dal vivo che in video. Incredibile arrivare a 65 anni come te».

Peccato che il complimento dell’ex fotografo contenesse una piccola gaffe: la D’Urso infatti ha 63 anni. La conduttrice fa notare l’errore («63 ne ho», precisa), ma Corona va all’attacco senza badare ai dettagli. «Sono single», continua Corona. «Anche io», la risposta della D’Urso, che però poi scansa definitivamente “l’attacco”: «Sono single anch’io, ma diciamo che sei troppo impegnativo…», le parole della conduttrice.

In precedenza, Corona s’era rifiutato di replicare alle parole della ex moglie Nina Moric, che nelle ultime settimane l’aveva accusato di voler sfruttare il figlio Carlos per fare soldi. L’ex modella s’era anche detta distrutta dalla scelta di Carlos di andare a vivere con il padre. «Carlos è maggiorenne - il commento di Corona - e ha deciso di vivere con il padre. Nina ci manca molto, la nostra porta è sempre aperta, non entro in polemiche perché al momento non è capace di dare giudizi seri. Nina non sta bene, ha passato cose bruttissime, le vogliamo bene».